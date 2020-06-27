Общественный транспорт снова могут остановить в некоторых областях Украины

https://racurs.ua/n140352-shmygal-ne-iskluchil-ostanovku-obschestvennogo-transporta-v-nekotoryh-oblastyah.html

Ракурс

Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины, не исключил, что в некоторых областях вскоре могут снова остановить движение общественного транспорта из-за стремительного распространения коронавируса. По его словам, сейчас правительство перешло на «адаптивный карантин» и применяет жесткие ограничения лишь локально.

О закрытии транспорта — это возможно в некоторых городах и областях. Не исключено, что в отдельных городах или областях придется по решению местных комиссий прибегнуть к остановке транспорта, — пояснил премьер в интервью ВВС.

По его словам, все будет зависеть от загруженности койкомест в больницах, темпов роста числа инфицированных и ряда других показателей.

В то же время решение об ограничении движения транспорта в Киеве или других городах будут принимать местные власти.

Инициатором должен стать киевский городской голова. Если мы увидим, что существует угроза развития эпидемии в гиперболическом масштабе, то будем давать рекомендации или даже внедрять карантин на государственном уровне, — пояснил премьер.



Отметим, что на Закарпатье уже усилили карантин из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Соответствующее решение было принято региональной комиссией ТЭБ ЧС. В выходные в регионе запретили регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров общественным автомобильным транспортом городским, пригородным, междугородним и внутриобластным сообщением.