Вспышку коронавируса зафиксировали на рынке в Киеве — Кличко рассказал детали

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Вспышку коронавируса в Киеве зафиксировали на вещевом рынке «Троещина». Медики подтвердили заболевание у пятерых работников, которые сейчас лечатся на самоизоляции.

Госпродпотреблужба определяет круг контактных лиц, городские власти могут закрыть рынок.

Мэр Киева Виталий Кличко сегодня на брифинге рассказал, что «комиссия по чрезвычайным ситуациям города примет решение о возможности дальнейшей работы рынка».

В столице за сутки обнаружили COVID-19 еще у 115 человек. Заболели и девять медиков, а один человек умер. Всего от коронавируса умерли 102 киевлянина.

Общее количество подтвержденных случаев в столице — 4 тыс. 724. В течение суток больше всего случаев COVID-19 обнаружили в Дарницком районе — 19. В Днепровском и Оболонском — по 18, в Деснянском — 15.

Кличко отметил, что растет число больных детей. Только в июне в Киеве заболели 139 детей (всего за период эпидемии — 377). В стационарных отделениях находится 16 детей.

Самому младшему из инфицированных жителей столицы на момент выявления болезни было всего 10 дней. Чаще всего болеют дети в возрасте от 10 до 14 лет.

Городская власть рассматривает вопрос возможного возвращения к строгим ограничениям.

Вы сами видите, сколько у нас новых случаев в сутки. Ограничения были ослаблены, поскольку мы понимаем, что бизнес должен работать, что людям надо зарабатывать. Но, к сожалению, многие жители столицы начали пренебрегать элементарными правилами безопасности. Люди не надевают маски в общественном транспорте и в общественных местах, где самый высокий риск заразиться. Не соблюдают дистанцию, собираются большими компаниями, — рассказал мэр столицы.

Виталий Кличко заявил, что городские власти рассматривают вопрос возможного возвращения к строгим ограничениям. Это произойдет, если число больных будет расти, а количество свободных коек в опорных больницах в ближайшие дни существенно уменьшится.