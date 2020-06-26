Журналист Станислав Асеев. Фото: zn.ua

https://racurs.ua/n140311-reintegracii-donbassa-ne-pomojet-ni-odin-1-1-eks-plennik-boevikov-aseev-nazval-prichiny.html

Ракурс

Реинтеграции оккупированного Донбасса пока невозможна, потому что в ОРДЛО выросло фактически новое поколение.

Людям на оккупированном Донбассе постоянно промывают мозги российской пропагандой. Это уже имеет определенные последствия. Поэтому желание президента Зеленского провести выборы в Донецкой и Луганской областях является странным. Об этом заявил бывший политзаключенный Станислав Асеев в интервью журналисту Роману Цымбалюку.

Асеев признался, что общался с вице-премьер-министром Алексеем Резниковым, но отказался из-за своего мнения, что в нынешних реалиях «конфликт надо замораживать до политического решения Москвы».

Бывший пленник боевиков уверен, что выборы на оккупированном Донбассе могут нанести Украине непоправимый вред, потому что принять ОРДЛО в том состоянии, в котором они есть, опасно. Журналист считает, что люди на оккупированных территориях разочарованы и озлоблены, что не стали частью РФ, «но это не добавляет любви к Украине, не надо тешить себя иллюзиями».

Даже если завтра мы возвращаемся на эту территорию, никакой 1+1 и радио не заставит этих людей переосмыслить свои ценности, — заявил он.



Также по мнению Асеева, власть пока не знает, что делать с боевиками и сепаратистами, которые совершали преступления на Донбассе.

Напомним, в феврале бывший политзаключенный Станислав Асеев заявлял, что не верит в возможность реинтеграции Донбасса, потому что «эта территория уже потеряна».