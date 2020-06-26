Журналіст Станіслав Асєєв. Фото: zn.ua

https://racurs.ua/ua/n140311-reintegraciyi-donbasu-ne-dopomoje-joden-1-1-eks-branec-boyovykiv-asieiev-nazvav-prychyny.html

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Реінтеграція окупованого Донбасу наразі неможлива, бо в ОРДЛО виросло фактично нове покоління.

Людям на окупованому Донбасі постійно промивають мізки російською пропагандою. Це вже має певні наслідки. Тому бажання президента Зеленського провести вибори в Донецькій та Луганській областях є дивним. Про це заявив колишній політв’язень Станіслав Асєєв в інтерв’ю журналісту Романові Цимбалюку.

Асєєв зізнався, що спілкувався з віце-прем'єр-міністром Олексієм Резніковим, але відмовився через своєї думки, що в нинішніх реаліях «конфлікт треба заморожувати до політичного рішення Москви».

Колишній бранець бойовиків упевнений, що вибори на окупованому Донбасі можуть завдати Україні величезної шкоди, бо прийняти ОРДЛО в тому стані, в якому вони є, небезпечно. Журналіст вважає, що люди на окупованих територіях розчаровані і озлоблені, що не стали частиною РФ, «але це не додає любові до України, не треба тішити себе ілюзіями».

Навіть якщо завтра ми повертаємося на цю територію, ніякий 1+1 і радіо не змусить цих людей переосмислити свої цінності, — заявив він.



Також на думку Асєєва, влада наразі не знає, що робити з бойовиками та сепаратистами, які вчиняли злочини на Донбасі.

Нагадаємо, у лютому колишній політв’язень Станіслав Асєєв заявляв, що не вірить у можливість реінтеграції Донбасу, бо «ця територія вже втрачена».