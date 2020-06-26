Крим також затоплює, фото: «Крим.Реалії»

https://racurs.ua/ua/n140310-povin-u-krymu-cherez-sylni-opady-zatopylo-budynky-ta-vulyci-foto-video.html

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Повінь у Криму затопила приватні будинки в Первомайському районі тимчасово окупованого півострова.

Причиною повені стали сильні зливи. Про це повідомляє видання «Крим.Реалії» з посиланням на прес-службу так званого МНС окупантів.

Так, у селі Гвардійське довелося відкачувати воду з території чотирьох підтоплених прибудинкових територій.

Зазначається, що місцева «влада» провела підготовку до проведення можливої евакувації людей, проте наразі подальше поширення підтоплення не очікується. Також на базі Гвардійської загальноосвітньої школи створено пункт тимчасового розміщення людей.

Також у соцмережах з’явилися повідомлення, що після дощів у «Венецію» перетворилося розташоване на півдні Криму, неподалік від Севастополя, місто Інкерман.

Нагадаємо, у двох областях України сьогодні очікуються паводки.