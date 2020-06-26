Зґвалтування у Кагарлику: потерпіла розповіла про напад поліцейських та самоусунення лікарів, фото — УП

https://racurs.ua/ua/n140309-likari-ne-hotily-oglyadaty-schob-ne-maty-problem-z-policiieu-z-valtovana-u-kagarlyku.html

Ракурс

Зґвалтована поліцейськими у Кагарлику Неля Погребицька розповіла як місцеві та обухівські лікарі відмовлялися її оглядати, оскільки не хотіли мати проблем із правоохоронцями.

У лікарнях Кагарлика і Обухова, медики не хотіли оглядати Нелю, коли почули про причетність поліцейських, повідомила дівчина в інтерв’ю УП.

Кажу, в мене тут живіт ріже, болить, то вони тільки так — потрогали і все. Сказали, що не хочуть мати проблем із поліцією, — розповіла потерпіла.

Їй і досі не зробили огляд, а також не віддали документи, які забрали під час допиту і катувань у поліції. Неля розповіла, що вона та її родина досі налякані. Їй було соромно розповідати свою історію, але вона боїться за своє життя. Її єдиний захист — це публічність.

Я думаю, що вийде цей Микола чи Сергій, приїде та й вб'є - мене або мою родину. Він же казав, вийду — тебе і твою сім’ю знищу. Погрожував мені цим, — розповіла Погребицька.

Неля розповіла про життя у маленькому селі та про що мріє. 26-річна дівчина сама виховує хвору на ДЦП доньку.

Вона також розповіла і нові подробиці про катування у відділку поліції: один з підозрюваних Микола Кузів бив її, обпікав запальничкою та погрожував електрошокером, а другий підозрюваний Сергій Сулима ґвалтував.

Мені повісили тривожну кнопку зараз. Можна викликати, якщо є загроза — має приїхати поліція з Обухова. Тільки через місяць після злочину жінці пообіцяли охорону.

Погребицька розповіла, що потрапила під підозру поліції через пограбування сільського магазину, оскільки нібито напередодні її бачили у компанії з підозрюваним. Її випадок — не єдиний у селі. Знайомі дівчата з Кагарлика пообіцяли приїхати на суд і розповісти, як Кузів знущався з них.

На роботу десь хочу піти, нормальну сім’ю якусь. І не боятися більше, — розповіла про свої мрії жінка.

В ніч з 23 на 24 травня співробітники Кагарлицького відділку поліції Сергій Сулима та Микола Кузів у своєму кабінеті катували та зґвалтували жінку, яку викликали як свідка крадіжки. Їй надівали протигаз, кайданки та стріляли з табельної зброї над головою. Після цього кілька разів зґвалтували.

Потерпіла сама звернулася до лікарні та вказала на поліцейських. Після розголосу їх відсторонили, підрозділ розформували.

Наприкінці липня має відбутися судове засідання щодо продовження запобіжного заходу затриманим. Копів можуть випустити через затягування експертиз.