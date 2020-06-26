Изнасилование в Кагарлыке: потерпевшая рассказала о нападении полицейских и самоустранении врачей, фото — УП

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Изнасилованная полицейскими в Кагарлыке Неля Погребицкая рассказала как местные и обуховские врачи отказывались ее осматривать, поскольку не хотели иметь проблем с правоохранителями.

В больницах Кагарлыка и Обухова, медики не хотели осматривать Нелю, когда услышали о причастности полицейских, сообщила девушка в интервью УП.

Говорю, у меня здесь живот режет, болит, а они только так — потрогали и все. Сказали, что не хотят иметь проблем с полицией, — рассказала пострадавшая.

Ей до сих пор не сделали осмотр, а также не отдали документы, которые забрали во время допроса и пыток в полиции.

Неля рассказала, что она и ее семья до сих пор напуганы. Ей было стыдно рассказывать свою историю, но она боится за свою жизнь. Ее единственная защита — это публичность.

Я думаю, что выйдет этот Николай или Сергей, приедет и убьет — меня или мою семью. Он говорил: выйду — тебя и твою семью уничтожу. Угрожал мне этим, — рассказала Погребицкая.

Неля рассказала о жизни в маленьком селе и о чем мечтает. 26-летняя девушка сама воспитывает больную ДЦП дочь.

Она также рассказала новые подробности о пытках в отделе полиции: один из подозреваемых (Николай Кузив) бил ее, обжигал зажигалкой и угрожал электрошокером, а второй подозреваемый (Сергей Сулима) насиловал.

Мне повесили тревожную кнопку сейчас. Можно вызвать, если есть угроза — приедет полиция из Обухова, — рассказала девушка.

Только через месяц после преступления женщине пообещали охрану. Погребицкая рассказала, что попала под подозрение полиции из-за ограбления сельского магазина, поскольку якобы накануне ее видели в компании с подозреваемым.

Ее случай — не единственный в селе. Знакомые девушки из Кагарлыка пообещали приехать на суд и рассказать, как Кузив издевался над ними.

На работу хочу пойти, нормальную семью какую-то создать. И не бояться больше, — рассказала о своих мечтах женщина.

В ночь с 23 на 24 мая сотрудники Кагарлицкого отделения полиции Сергей Сулима и Николай Кузив в своем кабинете пытали и изнасиловали женщину, которую вызвали в качестве свидетеля кражи. Ей надевали противогаз, наручники и стреляли из табельного оружия над головой. После этого несколько раз изнасиловали.

Потерпевшая сама обратилась в больницу и указала на полицейских. После огласки их отстранили, подразделение расформировали.

В конце июля должно состояться судебное заседание по продлению меры пресечения задержанным. Копов могут выпустить из-за затягивания экспертиз.