Изнасилование в Кагарлыке

https://racurs.ua/n140259-policeyskih-nasilnikov-iz-kagarlyka-mogut-vypustit-iz-sizo-iz-za-zatyagivaniya-ekspertiz.html

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Изнасилование в Кагарлыке полицейскими стало резонансным делом. Министр внутренних дел Арсен Аваков неоднократно хвастался «молниеносной» реакцией правоохранителей, которые задержали подозреваемых в изнасиловании уже через несколько часов после произошедшего.

Однако с момента тех событий прошел месяц. Адвокаты потерпевшей Нели Погребицкой утверждают, что за это время были назначены много экспертиз, но результаты есть только по двум из них. Именно результаты экспертиз важны для дальнейшего продления меры пресечения подозреваемым. Об этом адвокаты девушки Елена Сотник и Татьяна Козаченко рассказали на пресс-конференции в Киеве.

Козаченко рассказала, что результаты одной из экспертиз сторона защиты получила только вчера, поэтому продолжается ознакомление с ними. Она отметила, что экспертизы в таком деле очень важны — они помогают закрепить доказательства.

В то же время мы видим, что прошел месяц, а адвокаты до сих пор не видят не только результаты надлежащих экспертиз, но, в связи с тем, что на результаты отправлены документы, у нас нет возможности с ними работать, — отметила Козаченко.

Адвокат Елена Сотник добавила, что все назначенные экспертизы важны — только при наличии всех результатов можно доказать вину подсудимых. Поэтому важно, чтоби экспертизы были проведены до конца следующего месяца, когда бывшим полицейским будут продлевать меру пресечения.

Это очень весомый аргумент для того, чтобы оставить этих лиц под стражей, — отметила она.

Защитник добавила, что сторона защиты подозреваемых не идет на сделку со следствием, а экс-полицейские не будут давать показания.

Я считаю, что, чтобы у прокуратуры как у представительства стороны обвинения, у нас как у представителей потерпевшей была жесткая и четкая позиция на суде, который состоится в конце июля, чтобы ни у кого не возникало сомнений, наличие экспертиз является важным. Я считаю, что на сегодняшний день есть все риски, о которых говорит закон, для содержания этих лиц под стражей. Но для того, чтобы это было окончательно и ни у кого не возникало никаких вопросом, экспертизы важны, — отметила Сотник.



В противном случае сторона защиты может ходатайствовать об изменении меры пресечения на домашний арест или другие.

Адвокаты также добавили, что потерпевшая опасается за свою жизнь, ведь подозреваемый Николай Кузив угрожал девушке после ареста. Также стало известно, что перед изнасилованием девушки мама Нели Погребицкой подала заявление об угрозах со стороны Кузива, однако никакой реакции на это не было.