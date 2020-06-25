Заместитель главы МВД Сергей Гончаров. Скриншот из трансляции

https://racurs.ua/n140258-utechka-personalnyh-dannyh-ukraincev-policiya-provela-36-obyskov-i-obyavila-25-podozreniy.html

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Украинские правоохранители провели спецоперацию после утечки персональных данных граждан.

Полиция провела 36 обысков и задержали одного человека. Также в ходе спецоперации изъяли копии 30 баз данных. Кроме того, была установлена и подтверждена противоправная деятельность 25 человек. Об этом 25 июня заявил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров во время сегодняшнего брифинга относительно результатов расследования утечки и распространения персональных данных украинцев.

По словам Гончарова, к спецоперации были привлечены 400 полицейских. Силовики проводили обыски в Киеве, Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Харьковской и Черниговской областях. За время проведения следственных действий были открыты уголовные производства по факту мошенничества, распространения информации с ограниченным доступом и несанкционированным вмешательством в работу компьютера.

Заместитель главы МВД добавил, что под угрозу вмешательства подпадают и данные о лицах частных реестров — информация о лице или деятельности бизнеса.

Напомним, в мае в сеть слили сведения о 26 млн водительских удостоверений. Утечку персональных данных украинцев обнародовал Telegram-канал UA Baza.

Впоследствии в Национальной полиции сообщили, что открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 36 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем и сетей, что привело к утечке, утрате, подделке или блокировании информации) Уголовного кодекса Украины. Также в полиции заявили, что чат-бот с персональной информацией о украинцах использовал данные Opendatabot.