Посольство Украины отреагировало на заявление сербского министра о «бандеровцах». Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/n140257-posolstvo-ukrainy-rezko-otreagirovalo-na-zayavlenie-serbskogo-ministra-o-banderovcah.html

Ракурс

Политический скандал разгорелся с участием сербского министра инноваций и технологического развития Ненада Поповича, который отличился пропагандистскими заявлениями о роли Организации украинских националистов (ОУН) во Второй мировой войне.

В посольстве Украины в Сербии призвали министра не фальсифицировать историю и не пытаться уменьшить роль украинского народа в борьбе с нацизмом. Об этом сообщает телерадиокомпания RTV.

В посольстве заявили, что считают заявление Поповича грубым вмешательством во внутренние дела Украины, а также издевательством над памятью более 8 млн украинских граждан, которые стали жертвами Второй мировой войны.

Во вторник Попович заявил, что Сербия никогда не согласится с переписыванием истории и попытками представить сербов и русских в качестве агрессоров, а нацистских преступников — в качестве жертв войны.

В этой волне фальсификации истории те, кто встал на сторону нацистов во Второй мировой войне — хорватские усташи, украинские бандеровцы и албанские баллисты, теперь представляют себя жертвами и становятся союзниками тех, кто хочет видеть Сербию и Россию, как это было 75 лет назад, подавленными, ослабленными и разорванными на части, — заявил Попович.

Как ранее писал «Ракурс», президент Сербии присутствовал на вчерашнем параде Победы в Москве. Кстати, это мероприятие отметилось рядом казусов, в частности, президент Беларуси Александр Лукашенко во время возложения цветов не стал становиться рядом со своим российским коллегой Владимиром Путиным.