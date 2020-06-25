Посольство України відреагувало на заяву сербського міністра про «бандерівців». Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n140257-posolstvo-ukrayiny-rizko-vidreaguvalo-na-zayavu-serbskogo-ministra-pro-banderivciv.html

Ракурс

Політичний скандал розгорівся за участі сербського міністра інновацій і технологічного розвитку Ненада Поповича, який відзначився пропагандистськими заявами про роль Організації українських націоналістів (ОУН) у Другій світовій війні.

У посольстві України у Сербії закликали міністра не фальсифікувати історію та не намагатися применшити роль українського народу в боротьбі з нацизмом. Про це повідомляє телерадіокомпанія RTV.

У посольстві заявили, що вважають заяву Поповича грубим втручанням у внутрішні справи України, а також знущанням над пам’яттю понад 8 млн українських громадян, які стали жертвами Другої світової війни.

У вівторок Попович заявив, що Сербія ніколи не погодиться із переписуванням історії та спробами представити сербів і росіян як агресорів, а нацистських злочинців — як жертв війни.

У цій хвилі фальсифікації історії ті, хто став на бік нацистів у Другій світовій війні — хорватські усташі, українські бандерівці і албанські балісти, тепер представляють себе жертвами і стають союзниками тих, хто хоче бачити Сербію і Росію, як це було 75 років тому, пригніченими, ослабленими і розірваними на частини, — заявив Попович.

Як раніше писав «Ракурс», президент Сербії був присутнім на вчорашньому параді Перемоги в Москві. До речі, цей захід відзначився низкою казусів, зокрема, президент Білорусі Олександр Лукашенко під час покладання квітів не захотів ставати поруч зі своїм російським колегою Володимиром Путіним.