Заступник глави МВС Сергій Гончаров. Скріншот із трансляції

https://racurs.ua/ua/n140258-vytik-personalnyh-danyh-ukrayinciv-policiya-provela-36-obshukiv-ta-ogolosyla-25-pidozr.html

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Витік персональних даних громадян України став приводом для спецоперації силовиків. Поліція провела 36 обшуків і затримали одну людину. Також було вилучено копії 30 баз даних.

Окрім того, була встановлена і підтверджена протиправна діяльність 25 осіб, їм повідомили про підозру. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров під час сьогоднішнього брифінгу про результати розслідування витоку і поширення персональних даних українців.

За словами Гончарова, до спецоперації були залучені 400 поліцейських. Силовики проводили обшуки у Києві, Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Одеській, Полтавській, Рівненській, Харківській та Чернігівській областях. За час проведення слідчих дій були відкриті кримінальні провадження за фактом шахрайства, розповсюдження інформації з обмеженим доступом та несанкціонованим втручанням в роботу комп’ютера.

Заступник глави МВС додав, що під загрозу втручання підпадають і дані з приватних реєстрів — інформація про особу чи бізнес.

Нагадаємо, у травні в мережу злили відомості про 26 млн водійських посвідчень. Витік персональних даних українців оприлюднив Telegram-канал UA Baza.

Згодом у Національній поліції повідомили, що відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 36 Кримінального кодексу України про несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів, автоматизованих систем і мереж, що призвело до витоку інформації. Також у поліції заявили, що чат-бот із персональною інформацією українців використовував дані Opendatabot.