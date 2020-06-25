Зґвалтування в Кагарлику

https://racurs.ua/ua/n140259-policeyskyh-valtivnykiv-iz-kagarlyka-mojut-vypustyty-z-sizo-cherez-zatyaguvannya-ekspertyz.html

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Зґвалтування в Кагарлику поліцейськими стало резонансною справою. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков неодноразово хвалився «блискавичною» реакцією правоохоронців, які затримали підозрюваних у зґвалтуванні вже за декілька годин після події.

Проте з моменту тих подій пройшов місяць. Адвокати потерпілої Нелі Погребицької стверджують, що за цей час було призначено багато експертиз, але результати є тільки з двох із них. Саме результати експертиз важливі для подальшого продовження запобіжного заходу підозрюваним. Про це адвокати дівчини Олена Сотник і Тетяна Козаченко розповіли на прес-конференції в Києві.

Козаченко розповіла, що результати однієї з експертиз сторона захисту отримала тільки вчора, тому триває ознайомлення з ними. Вона зазначила, що експертизи в такій справі дуже важливі — вони допомагають закріпити докази.

Водночас ми бачимо, що пройшов місяць, а адвокати досі не бачать не тільки результати належних експертиз, але, у зв’язку з тим, що на результати відправлені документи, у нас немає можливості з ними працювати, — зазначила Козаченко.

Адвокат Олена Сотник додала, що всі призначені експертизи важливі — тільки при наявності всіх результатів можна довести вину підсудних. Тому важливо, щоб експертизи були проведені до кінця наступного місяця, коли колишнім поліцейським будуть продовжувати запобіжний захід.

Це дуже вагомий аргумент для того, щоб залишити цих осіб під вартою, — зазначила вона.

Захисник додала, що сторона захисту підозрюваних не йде на співпрацю зі слідством, а екс-поліцейські не будуть давати свідчення.

Я вважаю, що, щоб у прокуратури як у представництва сторони обвинувачення, у нас як у представників потерпілої була жорстка і чітка позиція на суді, який відбудеться в кінці липня, щоб ні у кого не виникало сумнівів, наявність експертиз є важливою. Я вважаю, що наразі є всі ризики, про які говорить закон, для утримання цих осіб під вартою. Але для того, щоб це було остаточно і ні у кого не виникало ніяких питанням, експертизи важливі, — зазначила Сотник.



Якщо ж їх не буде, сторона захисту може клопотати про зміну запобіжного заходу на домашній арешт або інші.

Адвокати також додали, що потерпіла побоюється за своє життя, адже підозрюваний Микола Кузів погрожував дівчині після арешту. Також стало відомо, що перед зґвалтуванням дівчини мама Нелі Погребицької подала заяву про погрози від Кузіва, проте ніякої реакції на це не було.