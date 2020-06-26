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Крым также затапливает, фото: «Крым.Реалии»

Наводнение в Крыму — из-за сильных осадков затопило дома и улицы (ФОТО, ВИДЕО)

26 июн 2020, 12:02
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Наводнение в Крыму затопило частные дома в Первомайском районе временно оккупированного полуострова.

Причиной наводнения стали сильные ливни. Об этом сообщает издание «Крым.Реалии» со ссылкой на пресс-службу так называемого МЧС оккупантов.

Так, в селе Гвардейское пришлось откачивать воду с территории четырех подтопленных придомовых территорий.

Отмечается, что местная «власть» провела подготовку к проведению возможной евакувации людей, однако пока дальнейшее распространение подтопления не ожидается. Также на базе Гвардейской общеобразовательной школы создан пункт временного размещения людей.

Также в соцсетях появились сообщения, что после дождей в «Венецию» превратился расположенный на юге Крыма, недалеко от Севастополя, город Инкерман.

Крым также затапливает, фото: «Крым.Реалии»

Напомним, в двух областях Украины сегодня ожидаются паводки.


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