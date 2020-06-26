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Крым также затапливает, фото: «Крым.Реалии»
Наводнение в Крыму — из-за сильных осадков затопило дома и улицы (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n140310-navodnenie-v-krymu-iz-za-silnyh-osadkov-zatopilo-doma-i-ulicy-foto-video.htmlРакурс
Наводнение в Крыму затопило частные дома в Первомайском районе временно оккупированного полуострова.
Причиной наводнения стали сильные ливни. Об этом сообщает издание «Крым.Реалии» со ссылкой на пресс-службу так называемого МЧС оккупантов.
Так, в селе Гвардейское пришлось откачивать воду с территории четырех подтопленных придомовых территорий.
Отмечается, что местная «власть» провела подготовку к проведению возможной евакувации людей, однако пока дальнейшее распространение подтопления не ожидается. Также на базе Гвардейской общеобразовательной школы создан пункт временного размещения людей.
Также в соцсетях появились сообщения, что после дождей в «Венецию» превратился расположенный на юге Крыма, недалеко от Севастополя, город Инкерман.
Напомним, в двух областях Украины сегодня ожидаются паводки.