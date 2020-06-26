Спалах коронавірусу зафіксували на ринку в Києві — Кличко розповів деталі

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Спалах коронавірусу у Києві зафіксували на речовому ринку «Троєщина». Медики підтвердили захворювання у п’ятьох працівників, які нині лікуються на самоізоляції.

Держпродспоживслужба визначає коло контактних осіб, міська влада може закрити ринок.

Мер Києва Віталій Кличко на сьогоднішньому брифінгу розповів, що «комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалить рішення про можливість подальшої роботи ринку».

У столиці за добу виявили COVID-19 ще в 115 осіб. Захворіли й дев’ятеро медиків, а одна людина померла. Всього від коронавірусу померли 102 киянина.

Загальна кількість підтверджених випадків в столиці — 4 тис. 724. Впродовж доби найбільше випадків COVID-19 виявили у Дарницькому районі — 19. У Дніпровському та Оболонському — по 18, в Деснянському — 15.

Кличко зауважив, що збільшується кількість дітей, які хворіють на коронавірус. Тільки у червні в Києві захворіли 139 дітей (всього за період епідемії — 377). У стаціонарних відділеннях перебуває 16 дітей.

Найменшому з інфікованих мешканців столиці на момент виявлення хвороби було усього 10 днів. Найчастіше хворіють діти у віці від 10 до 14 років.

Міська влада розглядає питання можливого повернення до суворих обмежень.

Ви самі бачите, скільки в нас нових випадків щодоби. Обмеження були послаблені, оскільки ми розуміємо, що бізнес повинен працювати, що людям треба заробляти. Але, на жаль, багато мешканців столиці почали нехтувати елементарними правилами безпеки. Люди не вдягають маски у громадському транспорті та в публічних місцях, де найвищий ризик заразитися. Не дотримуються дистанції, збираються великими компаніями, — розповів мер столиці.

Віталій Кличко наголосив, що міська влада розглядає питання можливого повернення до суворих обмежень. Це станеться, якщо кількість хворих зростатиме, а кількість вільних ліжок в опорних лікарнях найближчими днями суттєво зменшиться.