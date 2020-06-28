Коронавирус в Киеве. Фото: КГГА

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Коронавирус в Киеве диагностирован почти у 5 тыс. человек. По состоянию на утро 28 июня инфицирование подтвердили у 4 тыс. 935 киевлян. За сутки заболело 69 человек, 14 из них госпитализировали в больницы.

За сутки заболели 34 женщины в возрасте от 22 до 86 лет и 33 мужчины от 21 до 85 лет. Среди них двое медиков. Кроме того, инфицирование подтвердили у двух детей шести и 14 лет. Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе — 16. В Деснянском и Оболонском — по девять новых больных. Сейчас больше всего инфицированных зарегистрировано в Дарницком районе столицы.

Выздоровели за минувшие сутки 57 человек. За весь период пандемии коронавирус преодолели 1 тыс. 547 жителей столицы.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине могут усилить карантин в 13 областях. К более жестким ограничительным мерам часть Украины может вернуться из-за превышения показателей ряда критериев распространения коронавируса.