Карантин в Украине могут усилить в 13 областях — что ограничат

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Карантин в Украине могут усилить в 13 областях. Такое заявление во время утреннего брифинга 27 июня сделал глава Министерства здравоохранения Максим Степанов. К более жестким ограничительным мерам часть Украины может вернуться из-за превышения ряда критериев по распространению коронавируса.

Степанов отметил, что главные санитарные врачи «проблемных» регионов будут обращаться в комиссии ТЭБ и ЧС с целью усиления карантинных мероприятий.

В условиях адаптивного карантина мы увидели резкий рост в некоторых областях — увеличение числа новых случаев, ухудшение динамики, резкое заполнение коек в больницах, выделенных под COVID-19. То есть те критерии, которые у нас определены в постановлении, превышены в 13 областях — это и западные области, и Киев, — рассказал министр.

Региональные комиссии ТЭБ и ЧС будут принимать решения об ужесточении ограничительных мер на основании рекомендаций санитарных врачей.

По словам Степанова, новые ограничения затронут работу городского транспорта, спортивных учреждений, а также дошкольных и «остальных заведений, которые есть в стране».

Напомним, по состоянию на 27 июня, в Украине зафиксировано 948 новых случаев коронавирусной болезни. В целом по стране лабораторно подтвердили 42 065 случаев COVID-19, из них 1110 летальных. Всего с начала пандемии было проведено свыше 631 тыс. тестов методом ПЦР.