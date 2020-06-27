Карантин в Україні можуть посилити у 13 областях — що обмежать

https://racurs.ua/ua/n140353-moz-hoche-posylyty-karantyn-u-13-oblastyah-ukrayiny.html

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Карантин в Україні можуть посилити у 13 областях. Таку заяву під час ранкового брифінгу 27 червня зробив очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов. До більш жорстких обмежувальних заходів частина України може повернутися через перевищення низки критеріїв щодо розповсюдження коронавірусу.

Степанов зазначив, що головні санітарні лікарі «проблемних» регіонів звертатимуться до комісій ТЕБ та НС задля посилення карантинних заходів.

В умовах адаптивного карантину ми побачили різке зростання в деяких областях — збільшення кількості нових випадків, погіршення динаміки, різке заповнення ліжок у лікарнях, які виділені під COVID-19. Тобто ті критерії, які у нас визначені в постанові, перевищені у 13 областях — це і західні області, і місто Київ, — розповів міністр.

Регіональні комісії ТЕБ та НС прийматимуть рішення щодо посилення карантину відповідно до подання санітарних лікарів.

За словами Степанова, нові обмеження стосуватимуться роботи міського транспорту, спортивних закладів, а також дошкільних і «решти закладів, які є в країні».

Нагадаємо, станом на 27 червня в Україні зафіксовано 948 нових випадків коронавірусної хвороби. Загалом в країні лабораторно підтвердили 42 065 випадків COVID-19, з них 1110 летальних. Всього з початку пандемії було проведено понад 631 тис. тестувань методом ПЛР.