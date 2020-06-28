Ремонт дорог. Фото: Укравтодор

https://racurs.ua/n140378-zakon-o-remonte-mestnyh-dorog-podpisal-zelenskiy.html

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Ремонт дорог в Украине — это зачастую длительный процесс. Несмотря на их изношенное состояние, финансирование дорожной отрасли оставляет желать лучшего. Чтобы исправить ситуацию, сегодня президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины».

Новый закон позволит обеспечить эффективное финансирование развития дорожной отрасли. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Благодаря этому закону облгосадминистрации смогут взять дополнительные кредиты на ремонт дорог местного значения уже в 2020 году. 90% общего объема субвенции распределят между местными бюджетами (за исключением Киева). Сколько денег получит тот или иной регион зависит от того, какая там протяженность дорог.

Отмечается, что эти деньги могут направляться на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах. Однако размер такой субвенции не должен превышать 20% от общего местного бюджета.

Также эти деньги можно будет тратить на погашение долгов по местным внутренним и внешним заимствованиям, если работы касались строительства или ремонта местных дорог. Размер такой субвенции не должен превышать 30% от общего местного бюджета.

За этот законопроект Верховная Рада проголосовала 4 июня. Проект закона поддержали 326 народных депутатов.

Напомним, ранее Рада приняла законопроект № 3509 о внесении изменений в госбюджет на 2020 год, которым разрешается перенаправить деньги из фонда для борьбы с COVID-19 на ремонт дорог.