Зеленский уменьшил Украину в поздравлении с Днем Конституции, скриншот видео

https://racurs.ua/n140385-zelenskiy-umenshil-ukrainu-v-pozdravlenii-s-dnem-konstitucii-video.html

Ракурс

Президент Владимир Зеленский в поздравлении украинцев с Днем Конституции уменьшил размер страны на два региона.

Зеленский ошибся, когда перечислял количество регионов Украины в своем праздничном обращении.

В нем он прокомментировал красоту нашей страны, но при этом допустил ошибку — сказал, что в Украине 25 регионов, а не 27, как об этом говорится в Конституции.

Знаете, сейчас я нахожусь на Херсонщине. Это прекрасный и живописный край. И нам очень повезло, что в нашей стране таких 25, — сказал глава государства.

В ст. 133 Конституции Украины указано, что административное разделение Украины предусматривает 27 регионов — 24 области, Автономную Республику Крым, а два города имеют специальный статус — Киев и Севастополь.

Напомним, что сегодня президент призвал украинцев уважать друг друга, вспомнив и о перегруженных фурах.