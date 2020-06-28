Погода в Украине. Фото: Pexels

https://racurs.ua/n140384-grozy-grad-i-do-32-pogoda-v-ukraine-na-29-iunya-karta.html

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Погода в Украине 29 июня будет дождливой, осадки ожидаются во многих регионах. Температура воздуха ночью составит 17−21° (на западе — 15−17°), днем — 28−32° (на востоке — 26−28°).

Синоптики прогнозируют дожди, грозы, град и шквальный ветер до 15−20 м/с по всей территории, кроме центральных и части южных областей, сообщает Гидрометцентр.

Погода в Киеве 29 июня будет ясной, без осадков. Температура воздуха поднимется до 17−19° ночью и до 27−29° днем. Ветер северо-западный, 3−8 м/с.

Погода во Львове будет дождливой на протяжении суток. Синоптики прогнозируют температуру воздуха 16−18° ночью и 27−29° днем. Ветер западный, 3−8 м/с.

Погода в Одессе будет солнечной 29 июня. Столбики термометров ночью опустятся до 20−22°, днем — поднимутся до 29−31°. Ветер северо-западный, 3−8 м/с.

Погода в Днепре 29 июня также будет пасмурной, с дождями. Ночью температура опустится до 17−19°, днем воздух прогреется до 27−29°. Ветер северо-западный, 3−8 м/с.

Погода в Харькове будет теплой, но с осадками днем и ночью. Термометры ночью покажут 16−18°, днем — 26−28°. Ветер северо-западный, 3−8 м/с.

Погода на Закарпатье на протяжении суток будет дождливой. Ночью ожидается температура воздуха 15−17°, днем — 28−30°. Ветер западный, 3−8 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 29 июня будет относительно спокойной. На протяжении дня возможны незначительные возмущения.

Напомним, ранее спасатели предупреждали о паводках в Одесской области 28−30 июня. Уровень воды может подняться в реке Днестр на 20−50 см.