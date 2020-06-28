Коронавирус в Крыму. Фото: Pexels

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Вспышка коронавируса в оккупированном Крыму произошла на стройплощадке. За предыдущие сутки на территории аннексированного полуострова выявили 35 новых случаев заболевания, 28 из них — у строителей, которые работали на одной площадке.

Всех инфицированных госпитализировали, определен круг их контактных лиц. Об этом сообщил так называемый глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.

При этом 32 случая заболевания зафиксировали в результате лабораторного скрининга людей, у которых не было симптомов коронавируса. По данным оккупационной власти, всего в Крыму на данный момент 681 больной коронавирусом. При этом за весь период пандемии вылечились 478 человек.

Отметим, по состоянию на утро 28 июня в Севастополе зарегистрировано пять новых случаев коронавируса. 27 июня в инфекционной больнице скончалась 90-летняя женщина с COVID-19. Всего в Севастополе уже 228 инфицированных.

Напомним, в Украине 42 тыс. 982 больных коронавирусом, за сутки заболело 917 человек. Больше всего новых больных во Львовской области — инфицирование подтвердили у 173 человек.