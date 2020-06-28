Кейт Миддлтон снова вышла в свет после карантина. Фото: kensingtonroyal

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Ракурс

Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская и супруга принца Уильяма, накануне совершила свой второй после карантина публичный выход. Герцогиня посетила детский хоспис Nook в Норфолке, который находится под ее патронатом.

Миддлтон вместе с родителями маленьких пациентов и сотрудниками хосписа высадила деревья. Фото опубликованы на странице Duke and Duchess of Cambridge в Instagram.

Одно из растений — подсолнух — герцогиня высадила в память о 9-летнем мальчике Фрейзере Делфе, который недавно умер в хосписе от редкой неизлечимой болезни.

В прошлом месяце брат Фрейзера — 13-летний Стюи — собрал более 15 тыс. фунтов стерлингов на нужды хосписа. Герцогиню Кэтрин так тронула эта история, что она пообещала обязательно посадить солнечный цветок в память о покинувшем этот мир мальчике. Именно подсолнух был выбран как символ заботы и радости в хосписах: его семена — это пациенты, а желтые лепестки — окружающие их любовь, уход и сострадание.

Напомним, ранее Кейт Миддлтон опубликовала новые фото принца Уильяма с детьми: шестилетним принцем Джорджем, пятилетней принцессой Шарлоттой и двухлетним принцем Луи.