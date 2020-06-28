Кейт Міддлтон знову з’явилася на публіці після карантину. Фото: kensingtonroyal

https://racurs.ua/ua/n140382-keyt-middlton-znovu-z-yavylasya-na-publici-pislya-karantynu-ta-vidvidala-dytyachyy-hospis-foto.html

Ракурс

Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджська і дружина принца Вільяма, напередодні здійснила свій другий після карантину публічний вихід. Герцогиня відвідала дитячий хоспіс Nook в Норфолку, який перебуває під її патронатом.

Міддлтон разом із батьками маленьких пацієнтів і співробітниками хоспісу висадила дерева. Фото опубліковані на сторінці Duke and Duchess of Cambridge в Instagram.

Одну з рослин — соняшник — герцогиня висадила в пам’ять про 9-річного хлопчика Фрейзера Делфі, який нещодавно помер у хоспісі від рідкісної невиліковної хвороби.

Минулого місяця брат Фрейзера — 13-річний Стюі — зібрав понад 15 тис. фунтів стерлінгів на для хоспісу. Герцогиню Кетрін так зворушила ця історія, що вона пообіцяла обов’язково посадити сонячну квітку в пам’ять про хлопчика. Саме соняшник був обраний як символ турботи і радості в хоспісах: його насіння — це пацієнти, а жовті пелюстки — любов, догляд та співчуття, що їх оточуюють.

Нагадаємо, раніше Кейт Міддлтон опублікувала нові фото принца Вільяма з дітьми: шестирічним принцом Джорджем, п’ятирічною принцесою Шарлоттою і дворічним принцом Луї.