Принц Вільям з дітьми. Фото: The Beautiful Cambridge Family/Instagram

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Принц Вільям, герцог Кембриджський, сьогодні відзначає свій 38-й день народження. З цієї нагоди, а також до Дня батька, який сьогодні святкується в багатьох країнах, Кенсінгтонський палац показав нові світлини герцога Кембриджського із дітьми: шестирічним принцем Джорджем, п’ятирічної принцесою Шарлоттою і дворічним принцем Луї.

На одному зі знімків Вільям разом із дітьми гойдається на гойдалці, на іншому — лежить із ними на траві. Фотографії були зроблені дружиною герцога Кембриджського Кейт Міддлтон на початку цього місяця. Вони опубліковані на сторінці The Beautiful Cambridge Family в Instagram.

Помітно, що всі четверо весело проводять час. Як зазвичай за об'єктивом — сама Кейт, відома своєю пристрастю до фотографії.

Фотографії були зроблені в Анмер-Холі, заміському маєтку родини, де вони перебувають на самоізоляції протягом останніх декількох місяців. Минулого тижня Вільям і Кейт вперше з’явилися на публіці, повернувшись до своїх королівським обов’язків.

Нагадаємо, раніше принц Вільям назвав народження своїх дітей — шестирічного Джорджа, п’ятирічної Шарлотти і дворічного Луїса — найдивовижнішим, але і найстрашнішим моментом у житті.