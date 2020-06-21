Новини Харківщини. Фото: ПриватБанк

https://racurs.ua/ua/n140062-na-harkivschyni-zlovmysnyky-pidirvaly-bankomat-ale-groshi-vkrasty-ne-zmogly-foto.html

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У Харківській області невідомі підірвали банкомат сьогодні вночі. Інцидент стався в селі Наталине Красноградського району.

Зловмисники намагалися підірвати банкомат «ПриватБанку», проте здійснити задумане не вдалося. Вибухова хвиля хоч і пошкодила пристрій, але не настільки, щоб із нього можна було забрати гроші. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Харківської області.

Виклик про вибух надійшов о 4.40 21 червня. На місце виїхали правоохоронці. Там вони побачили, що вибухова хвиля частково пошкодила банкомат і фасад магазину, в якому він встановлений, але нічого критичного не сталося.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка в особливо великих розмірах). Зловмисникам загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі. Співробітники Нацполіції встановлюють всі обставини події і шукають зловмисників.

Нагадаємо, в минулому місяці подібний інцидент стався в Харкові. Тоді зловмисники теж підірвали банкомат «ПриватБанку». Внаслідок вибуху було пошкоджено скляні двері і фасад міні-маркету, в якому розташовувася банкомат.