Сонячне затемнення. Фото: Instagram

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Ракурс

Сонячне затемнення, яке називають «вогняним кільцем», сьогодні спостерігали жителі деяких країн. Це одне з найбільш вражаючих астрономічних явищ, коли Місяць не повністю закриває Сонце. Відтак замість усього Сонця видно тільки тонкий його обідок.

Найкраще його бачили мешканці східної Африки, а також південної Азії. Окремі фази сонячного затемнення можна було спостерігати в деяких регіонах Росії, а найкраще розглянути «вогняне кільце» вдалося жителям північної Індії. Його максимальна фаза тривала лише 38 секунд. Зачаровуючими фото цього астрономічного явища поділилися користувачі соцмереж.

В Україні сонячне затемнення 21 червня можна було спостерігати з 8.15 до 9.30 за Києвом. Найкраще тіньове затемнення було видно на півдні країни. Варто зазначити, що цього року сонячне затемнення співпало з днем ​​літнього сонцестояння.

Кільцеподібне сонячне затемнення відбувається, коли в момент затемнення Місяць перебуває на більшій відстані від Землі, ніж під час повного затемнення — він проходить по диску Сонця, але виходить меним за нього в діаметрі, і не може приховати його повністю. У максимальній фазі навколо Місяця видно яскраве кільце незакритих частини сонячного диска. Небо залишається світлим, зірки не з’являються.