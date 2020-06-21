Солнечное затмение. Фото: Instagram

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Ракурс

Солнечное затмение, которое называют «огненным кольцом», сегодня наблюдали жители некоторых стран. Это одно из самых впечатляющих астрономических явлений, когда Луна не полностью закрывает Солнце. Таким образом вместо всего Солнца видно только тонкий его ободок.

Лучше всего его видели жители восточной Африки, а также южной Азии. Отдельные фазы солнечного затмения можно было наблюдать в некоторых регионах России, а лучше всего рассмотреть «огненное кольцо» удалось жителям северной Индии. Его максимальная фаза продлилась всего 38 секунд. Завораживающими фото этого астрономического явления поделились пользователи соцсетей.

В Украине солнечное затмение 21 июня можно было наблюдать с 8.15 до 9.30 по Киеву. Лучше всего теневое затмение было видно на юге страны. Стоит отметить, что в этом году солнечное затмение совпало с днем летнего солнцестояния.

Кольцеобразное солнечное затмение происходит, когда в момент затмения Луна находится на большем удалении от Земли, чем во время полного затмения — она проходит по диску Солнца, но оказывается меньше него в диаметре, и не может скрыть его полностью. В максимальной фазе вокруг Луны видно яркое кольцо незакрытой части солнечного диска. Небо при этом остается светлым, звезды не появляются.