Новости Харьковщины. Фото: ПриватБанк

https://racurs.ua/n140062-na-harkovschine-vory-podorvali-bankomat-no-dengi-ukrast-ne-smogli-foto.html

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В Харьковской области неизвестные подорвали банкомат сегодня ночью. Инцидент произошел в селе Наталино Красноградского района.

Злоумышленники пытались подорвать банкомат «ПриватБанка», однако осуществить задуманное не удалось. Взрывная волна хоть и повредила устройство, но не настолько, чтобы из него можно было забрать деньги. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

Вызов о взрыве поступил в 4.40 21 июня. На место выехали правоохранители. Там они увидели, что взрывная волна частично повредила банкомат и фасад магазина, в котором он установлен, но ничего критичного не произошло.

Правоохранители уже открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража в особо крупных размерах). Злоумышленникам грозит от пяти до восьми лет лишения свободы. Сотрудники Нацполиции устанавливают все обстоятельства события и ищут злоумышленников.

Напомним, в прошлом месяце подобный инцидент произошел в Харькове. Тогда злоумышленники тоже подорвали банкомат «ПриватБанка». В результате взрыва была повреждена стеклянная дверь и фасад мини-маркета, в котором находился банкомат.