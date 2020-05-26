Принц Вільям і Кейт Міддлтон з дітьми. Фото: passion.ru

https://racurs.ua/ua/n138815-prync-vilyam-nazvav-svoie-batkivstvo-naystrashnishym-momentom-u-jytti.html

Ракурс

Принц Вільям, герцог Кембриджський, розповів про те, як його життя змінилося після народження трьох дітей.

Чоловік Кейт Міддлтон та онук британської королеви Єлизавети ІІ порівняв емоції з почуттями після трагічної смерті своєї матері, леді Діани. Принцеса загинула в автокатастрофі в 1997 році, тоді Вільяму було 15 років. Про зізнання члена королівської родини йдеться у документальному фільмі від ВВС «Футбол, принц Вільям і наше психічне здоров’я», повідомляє видання Рeople.

Народження своїх дітей, 6-річного Джорджа, 5-річної Шарлотти та 2-річного Луїса, принц вважає найдивовижнішим, але й найстрашнішим моментом у житті.

Я і Кетрін, ми підтримуємо один одного, і ми переживаємо ці кризові моменти разом, і ми як би розвиваємося і вчимося разом. Я можу повністю погодитися з тим, що ви говорите про появу дітей — це один з найдивовижніших моментів у житті, але також і один з найстрашніших, — зазначив принц.





У стрічці також розповідається про те, як принц Вільям і Кейт Міддлтон справляються з психологічними проблемами, котрі зачіпають багатьох батьків. Фільм з’явиться на каналі BBC One вже 28 травня.

Нагадаємо, у відеопідсумках 2019 року члени королівської родини принц Вільям і Кейт Міддлтон згадали народження сина принца Гаррі та Меган Маркл.