Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми. Фото: passion.ru

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Принц Уильям, герцог Кембриджский, рассказал о том, как его жизнь изменилась после рождения трех детей.

Муж Кейт Миддлтон и внук британской королевы Елизаветы II сравнил эмоции с чувствами после трагической смерти своей матери, леди Дианы. Принцесса погибла в автокатастрофе в 1997 году, тогда Уильяму было 15 лет. О признании члена королевской семьи говорится в документальном фильме от ВВС «Футбол, принц Уильям и наше психическое здоровье», сообщает издание Рeople.

Рождение своих детей, 6-летнего Джорджа, 5-летней Шарлотты и 2-летнего Луиса, принц считает удивительным, но и самым страшным моментом в жизни.

Я и Кэтрин, мы поддерживаем друг друга, и мы переживаем эти кризисные моменты вместе, и мы как бы развиваемся и учимся вместе. Я могу полностью согласиться с тем, что вы говорите про появление детей — это один из самых удивительных моментов в жизни, но также и один из самых страшных, — отметил принц.





В ленте рассказывается о том, как принц Уильям и Кейт Миддлтон справляются с психологическими проблемами, которые затрагивают многих родителей. Фильм появится на канале BBC One уже 28 мая.

Напомним, в видеоитогах 2019 года члены королевской семьи принц Уильям и Кейт Миддлтон вспомнили рождение сына принца Гарри и Меган Маркл.