Принц Уильям с детьми. Фото: The Beautiful Cambridge Family/Instagram

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Принц Уильям, герцог Кембриджский, сегодня отмечает свой 38-й день рождения. По этому случаю, а также в честь Дня отца, который сегодня отмечается во многих странах, Кенсингтонский дворец представил новые снимки герцога Кембриджского с детьми: шестилетним принцем Джорджем, пятилетней принцессой Шарлоттой и двухлетним принцем Луи.

На одном из снимков Уильям вместе с детьми качается на качелях, на другом — лежит с ними на траве. Фотографии были сделаны супругой герцога Кембриджского Кейт Миддлтон в начале этого месяца. Они опубликованы на странице The Beautiful Cambridge Family в Instagram.

Видно, что все четверо весело проводят время. Как обычно за объективом — сама Кейт, известная своей страстью к фотографии.

Фотографии были сделаны в Анмер-Холле, загородном поместье семьи, где они находятся на самоизоляции в течение последних нескольких месяцев. На прошлой неделе Уильям и Кейт впервые появились на публике, вернувшись к своим королевским обязанностям.

Напомним, ранее принц Уильям назвал рождение своих детей — шестилетнего Джорджа, пятилетней Шарлотты и двухлетнего Луиса — удивительным, но и самым страшным моментом в жизни.