Протести в США. Фото: Meduza

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Протести в США проти поліцейського насильства почалися понад місяць тому, але досі не вщухають. Увечері 27 червня в місті Луїсвілль (штат Кентуккі) під час акції протесту сталася стрілянина.

Інцидент стався в парку Джефферсон. Невідомий почав розстрілювати натовп протестуючих, після чого втік. Він застрелив одного з учасників протесту. Про це повідомляє Reuters із посиланням на місцеву поліцію.

На місце події одразу прибули поліцейські. У той час, поки вони оглядали тіло вбитого, до них надійшло повідомлення про ще одного пораненого в сусідньому кварталі. У поліції розповіли, що постраждалого госпіталізували до Університетської лікарні. Стрілка наразі розшукують.

Зазначається, що за останні дні в парку відбулися декілька акцій протесту через убивство поліцейськими афроамериканки Бріонни Тейлор під час спроби провести обшук без попередження. Усі мітинги були мирними. Наразі поліція зачистила парк і опитує свідків події. Ще незрозуміло, стріляла одна людина або злочинців було декілька.

Нагадаємо, раніше в Сіетлі (штат Вашингтон) під час протестів чоловік в’їхав у натовп, після чого вийшов із машини і почав розстрілювати протестувальників.