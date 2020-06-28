Протесты в США. Фото: Meduza

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Протесты в США против полицейского насилия начались более месяца назад, но до сих пор не утихают. Вечером 27 июня в городе Луисвилл (штат Кентукки) во время акции протеста произошла стрельба.

Инцидент произошел в парке Джефферсон. Неизвестный начал стрелять по протестующим, после чего скрылся. Он застрелил одного из протестующих. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

На место происшествия сразу прибыли полицейские. Пока они осматривали тело убитого, к ним поступило сообщение об еще одном раненном в соседнем квартале. В полиции рассказали, что пострадавшего госпитализировали в Университетскую больницу. Стрелка сейчас разыскивают.

Отмечается, что за последние дни в парке прошли несколько акций протеста из-за убийства полицейскими афроамериканки Бреонны Тэйлор при попытке провести обыск без предупреждения. Все митинги были мирные. В настоящее время полиция зачистила парк и опрашивает свидетелей происшествия. Пока что непонятно, был ли стрелок один или преступников было несколько.

Напомним, ранее в Сиэтле (штат Вашингтон) во время протестов мужчина въехал в толпу, после чего вышел из машины и начал расстреливать протестующих.