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Коронавирус в Украине. Фото: Pixabay

Ослабления карантина на стоит ждать в Киеве и 11 областях — список

28 июн 2020, 12:40
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Карантин в Украине Кабинет министров продлил до 31 июля, однако во всех областях он адаптивный. Соответственно, в зависимости от эпидемиологической ситуации, в некоторых областях ослабление карантина остается под запретом.

По состоянию на 28 июня в Украине 12 регионов не готовы к смягчению ограничений, в частности Киев. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

Данный список основан на четырех критериях. Регионом со значительным распространением COVID-19 считаться регион, в котором:

  • загруженность коек составляет более 50%;
  • среднее количество ПЦР и ИФА-тестов составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней;
  • коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 более 11%;
  • динамика заболеваемости COVID-19 более чем 10%.

Если хотя бы один из показателей превышает норму, ослаблять карантин в регионе нельзя. В частности, Киев не соответствует критерию динамики заболеваемости коронавирусом. На сегодня он составляет 51,08% при целевом показателе 10%.

Также ослаблять карантин нельзя в Волынской, Донецкой, Закарпатской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Хмельницкой и Черниговской областях.


Напомним, в Украине 42 тыс. 982 больных коронавирусом, за сутки заболели 917 человек. Больше всего новых больных во Львовской области — инфицирование подтвердили у 173 человек.


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