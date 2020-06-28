Коронавірус в Україні. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n140380-poslablennya-karantynu-ne-bude-u-kyievi-i-11-oblastyah-spysok.html

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Карантин в Україні Кабінет міністрів продовжив до 31 липня, проте в усіх областях він адаптивний. Отже, в залежності від епідеміологічної ситуації, у деяких областях послаблення карантину залишається під забороною.

Станом на 28 червня в Україні 12 регіонів не готові до пом’якшення обмежень, зокрема Київ. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Міністерства охорони здоров’я.

Цей список засновано на чотирьох критеріях. Регіоном зі значним поширенням COVID-19 вважатися регіон, в якому:

завантаженість ліжок становить понад 50%;

середня кількість ПЛР і ІФА-тестів становить менше 24 на 100 тис. населення протягом останніх семи днів;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 понад 11%;

динаміка захворюваності на COVID-19 понад 10%.

Якщо хоча б один із показників перевищує норму, послаблювати карантин в регіоні не можна. Зокрема, Київ не відповідає критерію динаміки захворюваності на коронавірус. Сьогодні він становить 51,08% при цільовому показнику 10%.

Також послаблювати карантин не можна у Волинській, Донецькій, Закарпатській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

Нагадаємо, в Україні 42 тис. 982 хворих на коронавірус, за добу захворіли 917 осіб. Найбільше нових хворих у Львівській області — інфікування підтвердили у 173 осіб.