Коронавірус у Криму. Фото: Pexels

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Спалах коронавірусу в окупованому Криму стався на будмайданчику. За попередню добу на території анексованого півострова виявили 35 нових випадків захворювання, 28 із них — у будівельників, які працювали на одному майданчику.

Усіх інфікованих госпіталізували, визначено коло їхніх контактних осіб. Про це повідомив так званий глава Криму Сергій Аксьонов на своїй сторінці в Facebook.

Водночас 32 випадки захворювання зафіксували внаслідок лабораторного скринінгу людей, у яких не було симптомів коронавірусу. За даними окупаційної влади, загалом у Криму наразі 681 хворий на коронавірус. За весь період пандемії вилікувалися 478 осіб.

Зазначимо, станом на ранок 28 червня у Севастополі зареєстровано п’ять нових випадків коронавірусу. 27 червня в інфекційній лікарні померла 90-річна жінка з COVID-19. Загалом у Севастополі вже 228 інфікованих.

Нагадаємо, в Україні 42 тис. 982 хворих на коронавірус, за добу інфікування підтвердили у 917 осіб. Найбільше нових хворих у Львівській області — 173 особи.