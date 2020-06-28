Погода в Україні. Фото: Pexels

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Погода в Україні 29 червня буде дощовою, опади очікуються в багатьох регіонах. Температура повітря вночі складе 17−21° (на заході — 15−17°), вдень — 28−32° (на сході — 26−28°).

Синоптики прогнозують дощі, грози, град і шквальний вітер до 15−20 м/с по всій території, окрім центральних та частини південних областей, повідомляє Гідрометцентр.

Погода в Києві 29 червня буде ясною, без опадів. Температура повітря підніметься до 17−19° вночі і до 27−29° вдень. Вітер північно-західний, 3−8 м/с.

Погода у Львові буде дощовою протягом доби. Синоптики прогнозують температуру повітря 16−18° вночі і 27−29° вдень. Вітер західний, 3−8 м/с.

Погода в Одесі буде сонячною 29 червня. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 20−22°, вдень — піднімуться до 29−31°. Вітер північно-західний, 3−8 м/с.

Погода в Дніпрі 29 червня також буде похмурою, з дощами. Вночі температура опуститься до 17−19°, вдень повітря прогріється до 27−29°. Вітер північно-західний, 3−8 м/с.

Погода в Харкові буде теплою, але з опадами вдень і вночі. Термометри вночі покажуть 16−18°, вдень — 26−28°. Вітер північно-західний, 3−8 м/с.

Погода на Закарпатті протягом доби буде дощовою. Вночі очікується температура повітря 15−17°, вдень — 28−30°. Вітер західний, 3−8 м/с.

Геомагнітна обстановка у Києві 29 червня буде відносно спокійною. Протягом дня можливі незначні збурення.

Нагадаємо, раніше рятувальники попереджали про паводки в Одеській області 28−30 червня. Рівень води може піднятися у річці Дністер на 20−50 см.