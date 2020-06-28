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Ракурс
Зеленський зменшив Україну у привітанні з Днем Конституції, скріншот відео

Зеленський зменшив Україну у привітанні з Днем Конституції (ВІДЕО)

28 чер 2020, 15:14
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Президент Володимир Зеленський в привітанні українців з Днем Конституції зменшив розмір країни на два регіони.

Зеленський помилився, коли перераховував кількість регіонів України у своєму святковому зверненні.

У ньому він прокоментував красу нашої країни, але при цьому припустився помилки — сказав, що в Україні 25 регіонів, а не 27, як про це йдеться у Конституції.

Знаєте, зараз я перебуваю на Херсонщині. Це прекрасний і мальовничий край. І нам дуже пощастило, що в нашій країні таких 25, — сказав глава держави.

У ст. 133 Конституції України зазначено, що в адміністративному поділі України є 27 регіонів — 24 області, Автономна Республіка Крим і два міста, що мають спеціальний статус — Київ і Севастополь.


Нагадаємо, що сьогодні президент закликав українців поважати одне одного, згадавши й про перевантажені фури.

Джерело: Ракурс


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