Зеленський зменшив Україну у привітанні з Днем Конституції, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n140385-zelenskyy-zmenshyv-ukrayinu-u-pryvitanni-z-dnem-konstytuciyi-video.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський в привітанні українців з Днем Конституції зменшив розмір країни на два регіони.

Зеленський помилився, коли перераховував кількість регіонів України у своєму святковому зверненні.

У ньому він прокоментував красу нашої країни, але при цьому припустився помилки — сказав, що в Україні 25 регіонів, а не 27, як про це йдеться у Конституції.

Знаєте, зараз я перебуваю на Херсонщині. Це прекрасний і мальовничий край. І нам дуже пощастило, що в нашій країні таких 25, — сказав глава держави.

У ст. 133 Конституції України зазначено, що в адміністративному поділі України є 27 регіонів — 24 області, Автономна Республіка Крим і два міста, що мають спеціальний статус — Київ і Севастополь.

Нагадаємо, що сьогодні президент закликав українців поважати одне одного, згадавши й про перевантажені фури.