В Одеській області наступного тижня посилять перевірки пляжів і баз відпочинку. Фото: Birmir

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Ракурс

Одеська область не може похвалитися поліпшенням епідеміологічної ситуації. За останній тиждень кількість випадків зараження коронавірусом в області зросла у 1,7 рази. За останню добу в Одеській області коронавірусом інфікувалися 32 особи, двоє пацієнтів померли. У зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в Одеській області з понеділка почнуться посилені перевірки пляжів, баз відпочинку, ринків, закладів громадського харчування, а також громадського транспорту щодо виконання правил карантину.

Про це повідомив у Facebook голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций.

За словами голови ОДА, через порушення санітарних норм в Одеській області на карантин закрито три села, а в Болградському районі закриті ринки, ресторани і торговельні центри.

На території курортних районів області будуть створені рейдові групи, які перевірятимуть дотримання карантинних правил громадянами на пляжах і базах відпочинку. Куций зазначив, що поліція буде жорстко реагувати на порушення карантинних правил.

Як раніше писав «Ракурс», міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що на пляжі маски можна не носити, але тільки у тому випадку, якщо дотримується соціальна дистанція.