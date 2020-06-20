У Венедіктової зайнялися розслідуванням незаконного стеження за Порошенком. Фото: RT

https://racurs.ua/ua/n140037-u-venediktovoyi-zaynyalysya-rozsliduvannyam-nezakonnogo-stejennya-za-poroshenkom-dokument.html

Ракурс

Петро Порошенко, п’ятий президент України, може виявитися об'єктом незаконного стеження з боку невідомих структур. Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження на підставі заяви народних депутатів із партії «Європейська солідарність» про стеження за Порошенком.

Про це повідомив у Facebook нардеп із фракції «Європейська солідарність» Володимир Ар'єв, а також додав копію відповіді Офісу генпрокурора.

Ар'єв зазначив, що Офіс генпрокурора доручив розслідувати цю справу Державному бюро розслідувань.

За фактом стеження за Порошенком Офісом генпрокурора 12 червня 2020 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень співробітником правоохоронного органу).

Як раніше писав «Ракурс», 12 червня під час брифінгу в Києві було оприлюднено фотографії автомобілів, у яких були неіснуючі в базі номерні знаки. Співголова «Європейської солідарності» Артур Герасимов заявив, що пасажири і водії цих машин могли незаконно стежити за Порошенком.