У Венедиктовой занялись расследованием незаконной слежки за Порошенко. Фото: RT

https://racurs.ua/n140037-u-venediktovoy-zanyalis-rassledovaniem-nezakonnoy-slejki-za-poroshenko-dokument.html

Ракурс

Петр Порошенко, пятый президент Украины, может оказаться объектом незаконной слежки со стороны неизвестных структур. Офис генпрокурора открыл уголовное производство по заявлению народных депутатов из партии «Европейская солидарность» о слежке за Порошенко.

Об этом сообщил в Facebook нардеп из фракции «Европейская солидарность» Владимир Арьев, а также приложил копию ответа Офиса генпрокурора.

Арьев указал, что Офис генпрокурора поручил расследовать это дело Государственному бюро расследований.

По факту слежки за Порошенко Офисом генпрокурора 12 июня 2020 года внесены ведомости в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа).

Как ранее писал «Ракурс», 12 июня во время брифинга в Киеве были обнародованы фотографии автомобилей, у которых были несуществующие в базе номерные знаки. Сопредседатель «Европейской солидарности» Артур Герасимов заявил, что пассажиры и водители этих машин могли незаконно следить за Порошенко.