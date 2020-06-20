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Ракурс
У Венедиктовой занялись расследованием незаконной слежки за Порошенко. Фото: RT

У Венедиктовой занялись расследованием незаконной слежки за Порошенко (ДОКУМЕНТ)

20 июн 2020, 19:33
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Петр Порошенко, пятый президент Украины, может оказаться объектом незаконной слежки со стороны неизвестных структур. Офис генпрокурора открыл уголовное производство по заявлению народных депутатов из партии «Европейская солидарность» о слежке за Порошенко.

Об этом сообщил в Facebook нардеп из фракции «Европейская солидарность» Владимир Арьев, а также приложил копию ответа Офиса генпрокурора.

У Венедиктовой занялись расследованием незаконной слежки за Порошенко. Фото: Facebook

У Венедиктовой занялись расследованием незаконной слежки за Порошенко. Фото: Facebook

Арьев указал, что Офис генпрокурора поручил расследовать это дело Государственному бюро расследований.

По факту слежки за Порошенко Офисом генпрокурора 12 июня 2020 года внесены ведомости в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа).

Как ранее писал «Ракурс», 12 июня во время брифинга в Киеве были обнародованы фотографии автомобилей, у которых были несуществующие в базе номерные знаки. Сопредседатель «Европейской солидарности» Артур Герасимов заявил, что пассажиры и водители этих машин могли незаконно следить за Порошенко.

Источник: Ракурс


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