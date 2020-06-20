Киевская область оказалась в шаге от ужесточения карантинных ограничений. Фото: Ракурс

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Ракурс

Киевская область вплотную приблизилась к критическому значению показателя инцидентности. Если показатель инцидентности превысит допустимую норму, на Киевщине придется ужесточить карантинные ограничения.

Об этом во время брифинга заявил глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

По словам Володина, до критического значения показателя инцидентности осталось 0,03%. Как известно, этот показатель не должен превышать 12 новых случаев заражения на 100 тыс. населения в течение семи дней подряд.

Глава ОГА заявил, что область буквально балансирует между сохранением карантинных мер на нынешнем уровне или возвращением к их ужесточению.

Как ранее писал «Ракурс», в Минздраве заявили, что карантин в Украине выполняется крайне плохо. Если тенденция роста количества инфицированных COVID-19 сохранится, то правительство вернет жесткие карантинные мероприятия.