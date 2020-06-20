Подозреваемому в убийстве полицейского в Днепре избрали меру пресечения. Фото: КП

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В Днепре суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве полицейского. Его взяли под стражу на 60 дней без права внесения залога.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области.

Задержанным оказался 49-летний ранее не судимый житель Днепра.

Вечером 19 июня во время задержания подозреваемый убил сотрудника полиции. По данным следствия, во время обыска в его автомобиле обнаружили сумку с 4 млн грн, которую он забрал во время разбойного нападения, и пистолет.

Во время того, как полицейские пытались доставить подозреваемого в отделение полиции, мужчина дважды выстрелил из пистолета в сидящего рядом полицейского Дарвина Постуданского. Тот от полученных ран скончался, но успел надеть на стрелявшего наручники.

Сейчас подозреваемому инкриминируют грабеж и покушение на жизнь сотрудника правоохранительного органа. В случае доказательства вины ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное тюремное заключение.