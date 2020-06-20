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Ракурс
Підозрюваному у вбивстві поліцейського в Дніпрі обрали запобіжний захід. Фото: КП

Підозрюваному у вбивстві поліцейського в Дніпрі обрали запобіжний захід (ВІДЕО)

20 чер 2020, 18:17
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У Дніпрі суд обрав запобіжний захід підозрюваному в убивстві поліцейського. Його взяли під варту на 60 днів без права внесення застави.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Дніпропетровської області.

Затриманим виявився 49-річний раніше не судимий житель Дніпра.

Увечері 19 червня під час затримання підозрюваний убив співробітника поліції. За даними слідства, під час обшуку в його автомобілі виявили сумку з 4 млн грн, яку він забрав під час розбійного нападу, та пістолет.

Під час того, як поліцейські намагалися доставити підозрюваного у відділення поліції, чоловік двічі вистрілив із пістолета у поліцейського Дарвіна Постуданського. Той від отриманих ран помер, але встиг надіти на затриманого кайданки.

Підозрюваному інкримінують грабіж та замах на життя співробітника правоохоронного органу. У разі доведення провини йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне тюремне ув’язнення.

Джерело: Ракурс


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