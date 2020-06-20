Київська область опинилась за крок від посилення карантинних обмежень. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n140036-kyyivska-oblast-opynylas-za-krok-vid-posylennya-karantynnyh-obmejen.html

Ракурс

Київська область впритул наблизилася до критичного значення показника інцидентності. Якщо показник інцидентності перевищить допустиму норму, на Київщині доведеться посилити карантинні обмеження.

Про це під час брифінгу заявив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

За словами Володіна, до критичного значення показника інцидентності залишилося 0,03%. Як відомо, цей показник не повинен перевищувати 12 нових випадків зараження на 100 тис. населення протягом семи днів поспіль.

Голова ОДА заявив, що область буквально балансує між збереженням карантинних заходів на теперішньому рівні або поверненням до посилення обмежень.

Як раніше писав «Ракурс», у Міністерстві охорони здоров’я заявили, що карантин в Україні виконується вкрай погано. Якщо тенденція зростання кількості інфікованих COVID-19 збережеться, то уряд поверне жорсткі карантинні заходи.