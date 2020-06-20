Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У МОЗ хочуть посилити карантин в одній із областей. Фото: Ракурс

У МОЗ хочуть посилити карантин в одній із областей

20 чер 2020, 15:52
999

В Україні діє адаптивний карантин, який передбачає можливість посилення або пом’якшення карантинних обмежень у різних регіонах у залежності від епідеміологічної ситуації. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов планує відвідати з робочим візитом Львівську та Закарпатську області, які входять до числа лідерів за кількістю випадків зараження коронавірусом.

Степанов зазначив, що ситуація на Закарпатті викликає особливе занепокоєння ц Міністерстві охорони здоров’я і у відомстві не виключають можливості посилення у регіоні карантинних обмежень, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Міністр охорони здоров’я детально вивчить епідеміологічну ситуацію на Закарпатті і заслухає пропозиції місцевої влади.

Степанов вважає, що в Закарпатській області додаткові обмеження можуть бути введені на один тиждень.

Як раніше писав «Ракурс», за останню добу в Україні зафіксовано 841 новий випадок інфікування коронавірусом. Наразі в Україні 18 тис. 425 хворих, 16 тис. 400 пацієнтів вилікувалися від коронавірусу.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів