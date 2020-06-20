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Ракурс
В Минздраве хотят ужесточить карантин в одной из областей. Фото: Ракурс

В Минздраве хотят ужесточить карантин в одной из областей

20 июн 2020, 15:52
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В Украине действует адаптивный карантин, который предполагает возможность усиления или смягчения карантинных ограничений в разных регионах в зависимости от эпидемиологической ситуации. Министр здравоохранения Максим Степанов планирует посетить с рабочим визитом Львовскую и Закарпатскую области, которые входят в число лидеров по количеству случаев заражения коронавирусом.

Степанов во время селекторного совещания отметил, что ситуация на Закарпатье вызывает особое беспокойство в Минздраве и в ведомстве не исключают возможности ужесточения в регионе карантинных ограничений, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Министр здравоохранения детально изучит эпидемиологическую ситуацию на Закарпатье и заслушает предложения местных властей.

Степанов считает, что в Закарпатской области дополнительные ограничения могут быть введены на одну неделю.

Как ранее писал «Ракурс», за последние сутки в Украине зафиксирован 841 новый случай инфицирования коронавирусом. На сегодняшний день в Украине 18 тыс. 425 больных, 16 тыс. 400 пациентов излечились от коронавируса.

Источник: Ракурс


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