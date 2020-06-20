Погода в Украине. Фото: vikiperm.com

https://racurs.ua/n140030-pogoda-v-ukraine-na-21-iunya-sinoptiki-preduprejdaut-o-grozah-grade-i-shkvalnom-vetre.html

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Погода в Украине 21 июня будет дождливой, осадки ожидаются по всей стране. Особенно сильные дожди пройдут в западных областях. Температура воздуха ночью составит от 15° на западе до 20° на востоке, днем — от 22° на западе, до 32° на востоке.

Синоптики прогнозируют на протяжении суток дожди, грозы, град и шквальный ветер до 15−20 м/с по всей территории Украины кроме крайнего востока страны, сообщает Гидрометцентр.

Погода в Киеве 21 июня будет дождливой, осадки ожидаются на протяжении суток. Температура воздуха поднимется до 18−20° ночью и до 28−30° днем.

Погода во Львове будет дождливой на протяжении суток. Синоптики прогнозируют температуру воздуха 16−18° ночью и 23−25° днем.

Погода в Одессе также будет дождливой в течение суток. Столбики термометров ночью опустятся до 18−20°, днем — поднимутся до 23−25°.

Погода в Днепре 21 июня также ожидается дождливой на протяжении суток. Ночью температура опустится до 18−20°, днем воздух прогреется до 27−29°.

Погода в Харькове на протяжении суток будет дождливой. Термометры ночью покажут 18−20°, днем — 30−32°.

Погода на Закарпатье будет дождливой. Ночью ожидается температура воздуха 15−17°, днем — 22−24°.

Геомагнитная обстановка в Киеве 21 июня будет относительно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.