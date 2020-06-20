В Украине продолжается введенный в связи с эпидемией коронавируса карантин, фото:

https://racurs.ua/n140029-u-zelenskogo-anonsirovali-usilennye-proverki-kafe-i-transporta-otnositelno-sobludeniya-karantina.html

Ракурс

Карантин в Украине, введенный в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19, предполагает соблюдение определенных ограничений, призванных предотвратить распространение коронавируса.

Со следующей недели заведения общественного питания и транспорт будут усиленно проверять относительно их соблюдения. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что соответствующее решение было принято во время сегодняшнего селекторного совещания по коронавирусу при участии президента Украины Владимира Зеленского и членов правительства.

Если заведения не следят за тем, чтобы люди были в масках, чтобы была соблюдена дистанция, меры безопасности, то должны нести за это ответственность, — подчеркнул Зеленский.

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков во время этого совещания сообщил, что по результатам осуществленных более чем 2,5 тыс. проверок общественного транспорта выявлены 703 нарушения, связанные с несоблюдением мер безопасности, неисправностью транспорта и проблемами с лицензиями. Сумма наложенных в результате штрафов составляет почти 2 млн грн.

Напомним, в Украине недавно был зафиксирован антирекорд по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19. В связи с этим в Министерстве здравоохранения заявили, что будут инициировать ужесточение контроля карантинных мероприятий.